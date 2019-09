Muore mentre è al telefono. Il fidanzato: "Correte, rumore di schianto"

Tragedia a Roma, precisamente in via Cristoforo Colombo, dove una ragazza di 28 anni ha perso la vita dopo essere finita in un fosso mentre era alla guida. La notizia sconvolgente è stata appresa e intuita dal ragazzo in diretta: la coppia stava parlando tramite una chiamata al cellulare. Dopo aver conversato per qualche minuto, improvvisamente il fidanzato non ha più sentito la voce della giovane.

L'allarme

È stato lui stesso a diramare l'allarme alla polizia verso le ore 3 dell'altra notte: " Sono distrutto. Ho sentito il rumore di un grande schianto e poi non ho più sentito la voce di Claudia. Vi prego, fate qualcosa. È accaduto qualcosa di tremendo ". Sul posto sono giunte prontamente le pattuglie della polizia locale del gruppo Marconi: le indagini in corso consentiranno di capire la reale causa dell'incidente. Non è da escludere che Claudia Oliva abbia perso il controllo della macchina dopo essersi distratta mentre parlava al telefono.

La polizia poco prima dell'alba ha rinvenuto la Fiat 500 all'altezza del Grande raccordo anulare: nonostante la poca luce a dispozione a causa dell'orario notturno, gli agenti sono riusciti a ritrovare la vettura grazie al sistema che consente di geolocalizzare e identificare le automobili. Infine non è stato possibile far nulla oltre che accertare il decesso della ragazza.

