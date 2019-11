"Rifiuti non trattati". Gli impianti veneti respingono i carichi dell'Ama

Sul problema dei rifiuti a Roma influisce, e non poco, anche la qualità della stessa spazzatura.

Secondo quanto riporta Il Messaggero, la differenziata prodotta in città è così sporca che molto spesso non la si può né lavorare né riciclare. In alcuni casi, addirittura, gli impianti situati fuori la Capitale incaricati della raccolta e dello smaltimento come la Bioman di Mirano di Pordenone e la Sesa di Padova sono costretti a rimandare indietro i carichi.

La questione è legata alla frazione organica, dove è superiore al dovuto la presenza di materiali non compostabili. Nei contratti è previsto uno scarto non superiore al 5%. Invece capita che si arrivi a cifre 5 volte maggiori. Il risultato, di conseguenza, è semplice quanto disastroso per Roma.

Quello della presenza di un alto livello di materiale non compostabile nella differenziata non è un evento che si verifica di rado. Tanto che, vista la situazione, a settembre sono stati riscritti gli accordi in atto con i gestori degli impianti che hanno fatto inserire una clausola che prevede la possibilità di respingere il conferimento se “ la percentuale di MNC dovesse superare il 15%”. Nel testo, inoltre, si parla di “difficoltà sopravvenute circa il trattamento presso i propri impianti di rifiuti organici provenienti da raccolte differenziate con presenza di materiali indesiderati e/o non compostabili in percentuali superiori a quanto presente nei medesimi rifiuti raccolti in Regione Veneto e Friuli”.

Le parti hanno concordato analisi merceologiche preventive sul materiale e che tutto lo scarto sia rimandato nel Lazio a spese di Ama, la municipalizzata romana. Questo problema ha la sua origine nei cassonetti marroni: qui oltre agli avanzi del pranzo vengono gettati anche pezzi di plastica o di metallo.

Per poterlo trasformare in fertilizzante, l’organico va ripulito. Più facile a dirsi che a farsi. Perché questo lavoro ha un costo e di soldi non ce ne sono tanti. L’Ama, per spedire ogni tonnellata fuori dai confini laziali, paga in media tra i 133 e i 180 euro. Cifre decisamente alte, soprattutto se comparate a quelle pagate da altre Regioni, alle quali vanno aggiunti altri 40 euro circa per il trasporto.

Per l’organico, a Roma si riescono a differenziare ogni anno solo 200mila tonnellate. Ma l'unico impianto autorizzato nel territorio, situato a Maccarese, non può lavorarne più di 28mila. E così, l'azienda spende oltre 20 milioni di euro. Una situazione che in futuro potrebbe cambiare. L'amministratore unico Stefano Zaghis ha annunciato che con i futuri siti di Casal Selce e di Cesano saranno 230mila le tonnellate di organico lavorate in casa. Se fosse così, sarebbe un bel risparmio per le tasche dei romani.

Segui già la pagina di Roma de ilGiornale.it?