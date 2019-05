Roma, rissa albanesi-magrebini in carcere: "Troppo poche espulsioni"

Violenta rissa tra stranieri all'interno del carcere Regina Coeli di Roma, avvenuta durante la mattinata di ieri e prontamernte denunciata dal sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe).

Secondo quanto riferito dal segretario nazionale per la regione Lazio Maurizio Somma, a partecipare alla colluttazione sarebbero stati circa una quindicina di extracomunitari. Da una parte una gang di nordafricani, dall'altra il gruppo rivale, composto da individui di nazionalità albanese. Venuti in contatto nel III Reparto detentivo del Regina Coeli, i detenuti hanno utilizzato armi improvvisate come bastoni di legno e spranghe di ferro per affrontasrsi. Il furioso confronto è stato interrotto solo grazie al pronto intervento degli agenti di polizia penitenziaria, accorsi in forze a separare i facinorosi.

Nonostante la tempestività della risposta dei poliziotti, numerosi detenuti sono finiti in infermeria, mentre per uno di essi si è reso necessario il trasferimento nel pronto soccorso di un ospedale di Roma. "L’Amministrazione Penitenziaria adotti con tempestività urgenti provvedimenti. A cominciare dall’assumere seri provvedimenti disciplinari e penali verso i detenuti responsabili dei gravi fatti accaduti nel carcere" , chiede Somma, come riportato da "RomaDailyNews".