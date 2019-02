Roma, romeno molesta una donna e aggredisce i militari

Non gli è bastato molestare una ragazza sul vagone della metro A. No, l'uomo, un romeno di 38 anni, si è avventato anche contro i soldati dell'esercito che presidiavano la fermata metro di San Giavanni, nel piazzale Appio, vicino al luogo dove si è consumata la molestia.

Il fatto, si legge su Romatoday, risale a domenica scorsa quando i militari, appartenenti all’11° reggimento bersaglieri del Raggruppamento Lazio Abruzzo a guida Brigata “Sassari”, sono stati chiamati da una coppia affinché andassero in aiuto della donna che stava ricevendo una molestia dal 38enne. L'uomo, dopo essere stato intercettato dai soldati, si è rifiutato di mostrare i documenti e li ha aggrediti per cercare di scappare. I militari, però, nonostante l'aggressione, sono riusciti a bloccare il molestatore fino all'arrivo della polizia. Gli agenti, giunti sul posto, hanno arrestato l'uomo per resistenza a pubblico ufficiale e lo hanno, poi, portato nel commissariato San Giovanni dove hanno scoperto che si trattava di un romeno di 38 anni. I militari, al termine del servizio, hanno sporto denuncia nei suoi confronti e, ieri, l'uomo è stato condannato a 4 mesi di reclusione con pena sospesa.