Roma, Salvini ancora all'attacco contro la Raggi: "Fatti da parte"

Virginia Raggi nel mirino di Matteo Salvini. Il segretario federale della Lega, ospite a Fatti e Misfatti su TgCom24, ha voluto fare un appello al sindaco di Roma: " Ci hai provato per un anno, per due anni, per tre anni, ora stai entrando nel quarto anno e fare il sindaco non è il tuo mestiere. Fatti da parte ". Il dispiacere è rivolto ai cittadini romani, che " meritano di meglio e non la calamità naturale che politicamente ti sei dimostrata. Deve prendere atto che è un danno ".

Lega in piazza

Il leader del Carroccio ha sottolineato come la città abbia " il record per pedoni uccisi... Segnali sbiaditi ". L'ex ministro dell'Interno ha ricordato che sabato 19 ottobre alle ore 15.00 verrà messa a disposizione piazza San Giovanni " per dimostrare non solo che Conte e Renzi non rappresentano gli italiani, ma anche che i romani non ne possono più di un'amministrazione del genere ".

Dopo gli attacchi rivolti dal leghista alla grillina nel corso di DiMartedì, la prima cittadina nella giornata di ieri ha risposto ironicamente tramite un tweet: " No, Matteo Salvini non ti ho visto in Tv perché anche ieri ho lavorato fino a tardi. Direi anche a te 'dimettitì ma da cosa? Non hai mai lavorato in vita tua ".