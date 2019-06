Scontro con un cavallo: morto centauro di 52 anni

Tragico incidente stradale poco dopo mezzanotte in via Ostiense, all'altezza di Tor di Valle, a Roma.

Un uomo in sella ad una moto Honda ha perso la vita dopo essersi scontrato con un cavallo. Il centauro, di 52 anni, stava percorrendo la strada dove un tempo sorgeva un ippodromo, oggi abbandonato, quando si è trovato di fronte l’animale che stazionava in mezzo alla carreggiata. L’impatto è stato così violento che il motociclista è stato sbalzato dal mezzo morendo sul colpo.

Sul posto, oltre al 118, sono giunti immediatamente gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e della polizia di Stato che indagano sull'incidente. A chiamare le forze dell'ordine, secondo quanto si apprende, sono stati alcuni automobilisti preoccupati per la presenza di cavalli in strada.

L'animale che ha causato l’incidente, dotato di microchip, è stato bloccato a 150 metri dal punto dell’impatto e medicato ad una zampa posteriore dal veterinario per una ferita riportata nello scontro.

Secondo alcuni dati diffusi dall’Osservatorio dell'Asaps, l’Associazione amici sostenitori polizia stradale, nei primi quattro mesi di quest'anno gli incidenti stradali con il coinvolgimento di animali sono stati 40 ed hanno provocato 4 morti e 66 feriti. Nel 2018, invece, i sinistri erano stati 148, con 11 morti e 189 feriti. L'Osservatorio considera solo gli eventi gravi, con danni alle persone, e non quelli in cui solo il mezzo riporta dei danni.

Per Giordano Biserni, presidente dell'Asaps, quello "quello degli incidenti col coinvolgimento di animali, in particolare selvatici, specie in alcune zone ad alta frequenza per questo tipo di sinistri, richiede l'adozione di ulteriori strumenti difensivi per la sicurezza della circolazione".

“La tragica notizia della morte di un motociclista che nella notte a Roma si è scontrato con un cavallo mi sconvolge e mi rattrista profondamente” . È quanto ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

L’esponente politico ha, poi, aggiunto di aver visto i due cavalli sulla strada poco prima del tragico incidente. Intuendo il pericolo, Lollobrigida si è attivato per segnalare il pericolo. “Ero a bordo della mia automobile lungo il tragitto verso casa, quando la vettura che viaggiava davanti a me ha frenato bruscamente. Accostandomi, ho notato la presenza dei due animali e subito ho chiamato il numero di emergenza per segnalare la situazione di grave pericolosità. Dopo interminabili minuti di attesa e rimpalli, mi è stato comunicato in modo del tutto generico che qualcuno se ne sarebbe occupato. Purtroppo stamattina la cronaca ci ha raggelati, consegnandoci la notizia della tragica scomparsa di un motociclista proprio a causa di uno di quei due cavalli” .