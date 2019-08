Roma, scontro fra un tram e una Bmw: 3 feriti

È di tre feriti, non gravi, il bilancio di un incidente stradale tra un’auto ed un tram della linea 2 avvenuto questa mattina a Roma nel quartiere Flaminio, all'altezza di piazzale Manila.

Intorno alle 11 una Bmw si è scontrata con il mezzo pubblico che, a sua volta, è deragliato finendo contro un palo della luce. Sul posto sono subito intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale del Gruppo Parioli per la messa in sicurezza dell'area. Gli agenti hanno proceduto agli accertamenti del caso per chiarire la dinamica del sinistro.

"Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, a provocare l'incidente sarebbe stata un'auto privata che non ha rispettato un semaforo" . È quanto afferma in una nota Atac in merito allo scontro tra mezzi in piazzale Manila.

A rimanere ferite in modo lieve sono state la donna alla guida della macchina, la sua passeggera e il conducente del tram. Le prime due sono state portate al Policlinico Umberto I mentre l’autista del mezzo pubblico, sotto choc, è stato trasportato in codice verde al Santo Spirito. Tutte le persone a bordo del mezzo pubblico non hanno riportato conseguenze nello scontro.

Pesanti, però, le ripercussioni sulla viabilità: il tram 2 è sostituito da bus sull’intera linea. Rallentamenti ci sono stati anche su viale Tiziano. A causa dell'impatto che ha danneggiato il palo della luce è stato richiesto l'intervento del personale tecnico Acea.

"È stato un botto tremendo, mi sono spaventato veramente". È quanto ha riferito all'Adnkronos il titolare del Minimarket in via Flaminia 237 proprio di fronte al punto dove è' avvenuto lo scontro tra un tram e una bmw . "Stavo lavorando nel negozio - ha raccontato il commerciante - ho sentito quel botto fortissimo, mi sono girato e c'era il tram contro il palo e la macchina in mezzo ai binari ma non so se il semaforo fosse rosso e per chi".

