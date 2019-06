Roma, scoperta choc: due corpi carbonizzati in un auto a Torvaianica

Due cadaveri completamente carbonizzati sono stati ritrovati all'interno di un'automobile, sul litorale della capitale, in località Torvaianica, in via San Pancrazio. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Pomezia, il magistrato di turno e il medico legale. L'area teatro del macabro ritrovamento è stata transennata, onde evitare l'inquinamento delle prove e per tenere a debita distanza passanti e curiosi, così da permettere alle forze dell'ordine di lavorare al meglio alla soluzione del caso.

La zona è scarsamente popolata, con qualche abitazione sparsa e campi, a circa un chilometro e mezzo dalla spiaggia. L'allarme è scattato attorno alle otto di questa mattina (venerdì 14 giugno, ndr) quando un residente, che aveva visto una colonna di fumo alzarsi, ha allertato i pompieri, che sono intervenuti sul luogo insieme ai militari della Benemerita.

Al momento, secondo quanto si apprende, i corpi delle vittime non sono stati identificati. Indagini in corso dell'Arma.