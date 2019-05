Roma, senegalese ferisce agenti: frattura alla mano per uno dei due

Aveva occupato abusivamente un edificio nell'area del Casale della Cervelletta a Roma, ma è stato scoperto e tratto in arresto durante la giornata di ieri da una pattuglia della polizia locale.

Si tratta di un pregiudicato senegalese di 25 anni, che ha tentato di sottrarsi al controllo da parte degli agenti, rivoltandosi immediatamente contro di loro. Sono in due a rimanere colpiti ed a dover ricorrere alle cure del pronto soccorso, uno dei quali ha riportato la frattura ad una mano.

Dopo la colluttazione, gli uomini in divisa sono finalmente riusciti a far scattare le manette ai polsi dell'africano. Condotto in caserma, il 25enne ha subito una denuncia per occupazione di edificio pubblico ed è stato incriminato con l'accusa di minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Durante le operazioni di identificazione sono, inoltre, emersi i suoi numerosi precedenti per reati di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Rinchiuso dietro le sbarre di una cella di sicurezza, lo straniero si trova in attesa del giudizio direttissimo.