Metropolitana nel caos: stazione Barberini sequestrata

Atac ha provveduto a chiudere la stazione Barberini della metropolitana di Roma su disposizione dell'autorità giudiziaria in seguito al cedimento delle scale mobili di giovedì scorso che, stando a quanto raccontato dai testimoni si sarebbero accartocciate mentre molti passeggeri stavano transitando sopra di esse. E Dopo Barberini è la terza stazione posta sotto sequestro che segue quelle di Spagna e Repubblica.

#info #Atac - metro A: aggiornamento - chiusa stazione Spagna, i treni transitano senza fermare (verifiche tecniche) Tra Termini e Flaminio attiva linea di bus di supporto con fermate a piazza Barberini (stazione metro A) e via Veneto (accessi metro A lato Porta Pinciana) #Roma — infoatac (@InfoAtac) 23 marzo 2019

L'Atac, municipalizzata del comune Capitolino, ha disposto la chiusura della stazione metropolitana di Spagna (Metro A romana) " Al fine di svolgere ulteriori controlli ". Questa decisione è stata presa in seguito alla:" Scelta dell'Autorità Giudiziaria che ha disposto il sequestro della stazione Barberini ". Ci sarebbero, stando a quanto detto da Il Messaggero e da Atac, delle analogie tra le stazioni di Spagna e Barberini. Infatti, le scale mobili utilizzate sono le stesse. Quindi a Roma ci sono in totale tre stazioni chiuse sulla linea A a causa del cedimento delle scale mobili. Tutte e tre sono tra le più importanti, soprattutto in questo periodo che i turisti stanno iniziando ad affollare la Capitale e la metro è spesso l'unico mezzo pubblico per muoversi in comodità nella città Capitolina.