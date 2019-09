Roma, sorpreso a spacciare droga nell'auto

Un uomo di 35 anni è stato arrestato nella giornata di oggi a Roma per spaccio di sostanze stupefacenti. A condurre l'operazione sono stati i poliziotti del Commissariato Esquilino, diretto da Giuseppe Moschita. Dopo una lunga attività investigativa gli agenti hanno, infatti, intercettato nel quartiere Talenti, a Roma, un'automobile con a bordo un uomo di 35 anni, che ha all'improvviso ha interrotto il senso di marcia su cui stava procedendo e si è fermato sul ciglio della strada.

Questo strano comportamento ha molto insospettito i poliziotti, che stavano svolgendo un servizio di controllo proprio in quella zona, che per questo motivo hanno deciso di avvicinarsi per fermare il conducente dell'auto. Proprio mentre si trovavano in prossimità dell'autovettura, i poliziotti hanno assistono ad uno scambio di "droga-denaro". L'autista stava infatti cedendo una dose di cocaina ad un cliente, che gli stava a sua volta dando in cambio il denaro. Vista la scena, gli uomini delle forze dell'ordine sono subito intervenuti, bloccando lo spacciatore e recuperano la droga appena venduta.

Subito dopo il 35enne, originario di Roma, è stato perquisito e gli agenti hanno accertato che nascondeva altre dosi di cocaina all'interno dei suoi slip e 470 euro in contanti, provento dell'attività illegale. In seguito è stata perquisita anche la macchina, al cui interno, nello specifico nel vano airbag, i poliziotti hanno rinvenuto un beauty case in plastica contenente 212 involucri di sostanza stupefacente e alcuni fogli di carta sui cui erano riportate annotazioni, cifre e numeri relativi alle operazioni illecite. Il veicolo del 35enne è risultato poi essere stato modificato, dal momento che presentava un sistema elettromeccanico, grazie al quale premendo il tasto con il simbolo sbrinamento parabrezza, insieme ad una vite sotto lo stereo, si azionava un meccanismo a slitta che permetteva l’apertura del pannello airbag e dunque l’accesso alla sostanza stupefacente. Il pusher romano è finito in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Segui già la pagina di Roma de ilGiornale.it?