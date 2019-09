Roma, straniero accoltella vigilante. Poi si spara in metropolitana

Paura nella metro di Roma. Un uomo di colore ha accoltellato un viglilante per disarmarlo e poi ha usato la pistola per spararsi. Tutto è accaduto nel tunnel della metro B della stazione Tiburtina della Capitale. Sul posto è immediatamente intervenuta la polizia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il vigilante sarebbe stato accoltellato più volte proprio al collo. L'uomo adesso si trova ricoverato in ospedale e versa in gravi condizioni. L'aggressore dopo aver disarmato la guardia giurata si è sparato in testa togliendosi la vita. Ancora ignote le motivazioni sia dell’accoltellamento che del successivo suicidio da parte del giovane straniero.

Adesso gli investigatori cercheranno di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti anche grazie all'uso dei video registrati dalle telecamere di sicurezza. A quanto pare la furia dello straniero sarebbe scattata dopo una colluttazione con il vigilante. L'addetto alla sicurezza è un 55enne impiegato in servizi per le Ferrovie dello Stato della società Urbe. Al momento la metro funziona regolarmente, mentre è chiuso il tunnel lato via Lorenzo il Magnifico.