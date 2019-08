Scappa dall'alt dei carabinieri e si schianta contro l'auto della polizia

Con lo scooter rubato tenta di eludere un posto di blocco dei carabinieri ma, durante la fuga, si schianta contro con un’auto della polizia e viene arrestato. Il protagonista di questa singolare vicenda è un 52enne di Roma con precedenti che, conscio di aver qualcosa da nascondere, ha fatto di tutto, non riuscendoci, per evitare i controlli delle forze dell’ordine.

L’uomo era a bordo di uno scooter 125 quando in via Pietro Bembo è incappato in una pattuglia dei carabinieri impegnati in un posto di blocco. I militari hanno alzato la paletta per invitare il centauro a fermarsi ma quest’ultimo, temendo i controlli, invece di accostare ha accelerato e i è dato alla fuga.

I militari della Stazione Carabinieri Roma Montespaccato e una “gazzella” del Nucleo radiomobile di Roma intervenuta in aiuto dei colleghi si sono immediatamente messi all’inseguimento del sospetto che, nel disperato tentativo di far perdere le sue tracce, ha effettuato una serie di manovre molto pericolose, imboccando diverse strade nel senso di marcia contrario, fino ad arrivare in via Pasquale

Qui, il 52enne si è trovato di fronte un'auto “civetta” del commissariato di polizia di Roma Primavalle. Gli agenti gli hanno intimato l'alt con la paletta d'ordinanza ma il fuggitivo ha continuato nella sua corsa. Che, però, non è durata a lungo. L’uomo è andato a impattare contro l’auto di servizio dei poliziotti, franando rovinosamente al suolo.

L’incidente ha messo la parola fine alla folle e pericolosa corsa dell’uomo. I carabinieri che lo stavano inseguendo, infatti, lo hanno raggiunto e bloccato, nonostante un nuovo tentativo di scappare da parte del 52enne che aveva anche riportato delle lievi escoriazioni nella caduta.

L’uomo è stato arrestato con le accuse di furto, resistenza a Pubblico ufficiale e danneggiamento e condotto nelle camere di sicurezza della caserma dei carabinieri, dove è rimasto in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo. Anche i poliziotti sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari per alcuni lievi traumi subiti nell'impatto dello scooter contro l’auto.

