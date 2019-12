Roma, la super droga Shaboo sempre più diffusa tra i giovanissimi

Per qualcuno il consumo di sostanze stupefacenti è solo un modo come un altro per divertirsi e, magari, trascorrere una serata alienandosi dal mondo circostante. La realtà, invece, è ben diversa e decisamente più grave. Le droghe, infatti, annientano corpo e anima di chi le assume, anche in piccole dosi. Vite devastate per un finto e vacuo desiderio di piacere. Sono sempre più le sostanze stupefacenti immesse sul mercato. Come riporta Il Messaggero, tra i giovanissimi di Roma sta spopolando una nuova e pericolosissima droga, lo Shaboo. Si tratta di una sostanza in cristalli che viene fumata e che produce effetti otto volte superiori a quelli della cocaina.

A scoprire la “tendenza” sono stati i poliziotti del commissariato Monte Mario. In tre mesi, gli agenti hanno individuato quasi 20 minori in possesso della pericolosa “merce”. Una situazione allarmante, soprattutto se si considera che i consumatori hanno anche 14 anni. Per contrastare il fenomeno, i poliziotti hanno effettuato numeri controlli antidroga riuscendo ad arrestare alcuni spacciatori romani trovati in possesso della sostanza che, a prima vista, sembra del comune sale grosso che si usa in cucina.

In realtà, l’attenzione degli investigatori era scattata quando i cristalli non erano così diffusi. Lo Shaboo era un prodotto molto in voga nella comunità filippina. Nel giro di poco tempo, però, il traffico di questo acido è stato gestito da trafficanti cinesi e poi da quelli italiani.

Questa droga sintetica è molto costosa. Un grammo costa anche 300 euro. I poliziotti hanno accertato anche che i ragazzi, per comprare la sostanza, fanno una colletta. Una volta in possesso del cristallo di droga, i minori lo consumano in comitiva. Un altro elemento da non sottovalutare riguarda l’elevato costo che può essere ammortizzato nel tempo. Il cristallo, infatti, può essere usato più volte e produce degli effetti che possono durare anche 16 ore.

Lo Shaboo colpisce il sistema nervoso del consumatore provocando danni irreversibili sul cervello. Gli effetti sulla persona che la assume vanno ben oltre l’immediato rilascio di dopamina nel cervello: ansia, tensione, irritabilità, pensiero e comportamento irrazionale, perdita di appetito, insonnia, sensazione di esaltazione, sbalzi di umore tendenti al violento e all’imprevedibilità, perdita di peso, carie e caduta dei denti, deterioramento mentale, comportamento distruttivo, aumento della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa che può portare all’ictus.