Roma, tenta di violentare una donna in chiesa: in manette 34enne

Un uomo di 34 anni ha tentato di violentare una donna all'interno di una chiesa e per questo motivo è finito in manette. Il fatto si è verificato in provincia di Roma, precisamente a Villanova di Guidonia. La vittima del grave episodio di violenza è una donna di 57 anni, che è stata aggredita mentre si trovava in chiesa a pregare.

La 57enne è stata colta di sorpresa dal malvivente mentre era seduta a pregare sui banchi della chiesa. L'uomo l'ha afferrata da dietro, per poi scaraventarla a terra. In seguito, il 34enne ha colpito più volte la donna in volto e poi le ha strappato di dosso la maglietta per poterla palpeggiare. Preso dalla foga, le ha abbassato anche i pantaloni e la biancheria intima ed era pronta a compiere la violenza.

Fortunatamente, però, lo stupro non si è consumato grazie alla determinazione e alla forza della donna, che nonostante fosse a terra ha utilizzato le ultime energie che ancora aveva per difendersi, riuscendo a sfuggire alla presa dell'uomo. La 57enne ha sferrato calci e pugni al suo aggressore ed è così riuscita a divincolarsi. Mentre si difendeva la donna ha iniziato a gridare per attirare l'attenzione e infatti una signora che si trovava poco distante all'interno della chiesa è accorsa in suo aiuto e ha avvertito la polizia di Roma.

Gli uomini della polizia di stato sono giunti sul posto rapidamente e hanno provveduto a bloccare il malvivente che si trovava ancora nella chiesa. Il 34enne è stato condotto negli uffici del Commissariato di polizia dove è stato poi arrestato con le accuse di violenza sessuale e lesioni personali.

