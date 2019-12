Roma, tragedia a Labico: famiglia trovata morta in casa

Tragedia nella tarda mattinata di oggi, martedì 17 dicembre, a Labico dove un'intera famiglia è stata ritrovata priva di vita. Nell'abitazione del Comune alle porte di Roma sono stati rinvenuti tre corpi della madre, del padre e della figlia neonata privi di vita. I vicini di casa hanno diramato l'allarme dopo aver sentito un forte odore di gas provenire dall'abitazione, situata precisamente in via Guglielmo Fioramonti: è stato tempestivamente chiamato il Nue 112; i vigili del fuoco di Palestrina sono immediatamente giunti sul posto con l'ausilio del nucleo CRRC, ovvero un mezzo di soccorso di primo intervento chiamato in causa quando si ha a che fare con aspetti relativi ai pericoli di sostanze chimiche pericolose e nocive.

La scoperta

I pompieri, una volta entrati all'interno della casa, hanno assistito a una scena agghiacciante: prima hanno visto i corpi senza vita di una donna e di una piccola e poi quello di un uomo che - stando a quanto si apprende dalle informazioni rese note in seguito ai primi accertamenti - sarebbe il compagno della ragazza e il padre della bimba. Al momento non sono ancora note le cause che hanno determinato il decesso dei tre: al vaglio l'ipotesi di una fuga di monossido da una stufa per riscaldarsi. Sul luogo della tragedia sono successivamente arrivati anche i carabinieri della compagnia di Colleferro che stanno provvedendo a indagare a 360 gradi: in corso una serie di accertamenti con l'intento di ricostruire l'intera dinamica dell'accaduto.

Sul proprio profilo Twitter, i vigili del fuoco hanno comunicato la triste notizie: " Roma, stamani tragico intervento dei vigili del fuoco a Labico: trovati in casa i corpi privi di vita di papà, mamma e figlio. Probabile causa le esalazioni da monossido di carbonio ". Hanno colto l'occasione per fornire dei consigli: " Ricordiamoci sempre che il CO è un gas letale, riconoscibile da questi sintomi ". Nello specifico i pericoli del monossido di carbonio sono mal di testa, nausea, affanno, collasso, vertigini e perdita di conoscenza.

#Roma, stamani tragico intervento dei #vigilidelfuoco a Labico: trovati in casa i corpi privi di vita di papà, mamma e figlio. Probabile causa le esalazioni da monossido di carbonio. Ricordiamoci sempre che il CO è un gas letale, riconoscibile da questi sintomi #pillolesicurezza pic.twitter.com/J3tFffYJBb — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 17, 2019

