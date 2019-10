Interventi alle scale mobili: un'altra stazione della metropo chiuderà per mesi

La chiusura della stazione metropolitana di Roma Baldo degli Ubaldi avverrà dal prossimo 18 di ottobre, i treni transiteranno comunque sulla linea senza però effettuare alcuna fermata. Infatti, a causa di alcuni interventi alle scale mobili sulla Linea A la stazione metropolitana sarà chiusa per tre mesi. L'Atac dal canto suo si giustifica dicendo che sono partiti i controlli ventennali che sono obbligatori proprio a causa delle nuove normi vigenti in materia di sicurezza, questa manutenzione sarà effettuata non solo alle scale mobili ma anche agli ascensori della stazione. L'azienda dei trasporti capitolini si "Scusa per il disagio" mentre fa sapere che saranno sottoposti a controlli di manutenzione 7 ascensori e 12 scale mobili.

Una valida alternativa per i passeggeri che ogni giorno utilizzano la fermata Baldo degli Ubaldi possono essere le vicine stazioni di Valle Aurelia e Cornelia. Nel frattempo si prevedono chiari disagi per i pendolari, quindi Atac ha deciso di potenziare la linea 409 che da Tiburtina collega Cornelia. Quest'ultima anche dovrà chiudere, essendo stata inaugurata circa vent'anni fa si legge sul Roma Today e la chiusura è prevista per dicembre.