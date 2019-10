Roma, usa spray al peperoncino contro automobilista: ricercato ciclista

Al culmine di una banale lite per la viabilità ha usato la bomboletta contenente lo spray al peperoncino contro il suo rivale e, poi, è scappato in sella alla sua bicicletta. È accaduto nella serata di lunedì, intorno alle 21 in via Negri, all'incrocio con via Ostiense, altezza degli ex Mercati Generali di Roma.

Due persone, una a bordo di una vettura e l’altra su una bici, hanno iniziato una discussione per la viabilità. La tensione è subito salita alle stelle.

Il ciclista, esasperato dalla situazione, ha deciso di porre fine alla lite svuotando la bomboletta nell’auto del nemico. In pochi istanti, la vettura si è riempita della sostanza urticante tanto che l’uomo al volante, per alcuni istanti, ha perso la vista.

La vittima del folle gesto è sceso dalla macchina e ha chiesto aiuto ai passanti. Fortunatamente per lui, nella zona in quel momento passavano due ragazzi a bordo di un'auto che, vedendo lo sconosciuto in difficoltà, con grande altruismo si sono fermati e lo hanno soccorso.

Nel giro di pochi minuti, sul posto sono arrivati anche gli agenti di polizia e una ambulanza. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell'Umberto I.

Nel frattempo, le forze dell' ordine si sono messe alla ricerca dell'aggressore su due ruote. Nonostante gli sforzi messi in campo, del fuggitivo non ci ancora notizie.

Lo sconosciuto, con il suo gesto, ha violato la legge. La bomboletta spray può essere usata solo per difesa personale: ogni altro utilizzo è infatti considerato reato. E la sola discussione, per quanto animata, non può essere considerata come una situazione di grave pericolo.

