Roma, video hard e prostituzione minorile: 7 anni al "carabiniere fotografo"

Faceva loro molte promesse, tra cui soldi, fama e ragli di ogni tipo, il tutto in cambio di un giro di prostituzione minorile sempre più vasto e sesso con loro. Che erano tutte minorenni. Accadeva circa tre anni fa, quando, in un'agenzia per modelle di Torre Gaia, a Roma, un carabiniere, che nel tempo libero faceva il fotografo, aveva organizzato, per mesi, set hard tra 15enni per consumare, talvolta, rapporti sessuali completi con le adolescenti. La condanna a sette anni di carcere, che lo vede colpevole, è arrivata in queste ore e, secondo quanto riportato da Il Messaggero, l'uomo dovrà pagare un risarcimento di 50mila euro. Nonostante si procedesse con il rito abbrevviato, il pubblico ministero, Pantaleo Polifemo, che aveva fatto arrestare l'uomo lo scorso novembre, aveva chiesto 13 anni, ridotti poi nel corso del processo.

La prostituzione minorile

I reati contestati al militare sono quelli di prostituzione minorile, induzione alla prostituzione e pedopornografia infantile. Secondo quanto ricostruito, a una di loro, in particolare, l'uomo aveva riservato un "trattamento speciale", introducendola in un giro particolare di prostituzione. In base alle accuse, l'uomo avrebbe messo a disposizione uno studio fotografico, "Lo Studio 10", in via Lasinio.

Gli "incontri" organizzati

" In particolare ", si legge nelle contestazioni, " attraverso la propria attività di fotografo e facendo leva sulle aspettative di successo della ragazza che si era a lui presentata per la realizzazione di book da utilizzare nel mondo della moda o dello spettacolo, la induceva alla prostituzione proponendole di avere incontri sessuali a pagamento ". Incontri, si specifica, che lui organizzava con annunci in rete. L'uomo, infatti, in rete lasciava i suoi recapiti telefonici e scriveva: " Ragazza offre un caffè in cambio di rose ". Capitava che assistesse agli incontri sessuali e li filmasse, incassando così una percentuale sulle prestazioni.

L'attività del "militare fotografo" e la scoperta