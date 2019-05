Ruba il portafogli ad anziana in fermata del bus: arrestato dopo inseguimento

Approfittando della confusione e delle tante persone in attesa ha sottratto il portafogli ad un’anziana alla fermata del bus su via Nazionale. Ma non appena si è allontanato è stato inseguito e fermato dagli agenti della Squadra Mobile, da quelli della Digos e della Sezione Sicurezza. E’ successo nella giornata di martedì 28 maggio, attorno alle 19, quando gli agenti, che erano impegnati in un servizio di controllo e prevenzione nelle vie del centro con particolare attenzione alle sedi istituzionali, hanno notato il comportamento sospetto dell’uomo che si allontanava a passo svelto, come se stesse scappando da qualcosa, dalla fermata di Via Nazionale/Quirinale dove l’autobus della linea 64 stava appena ripartendo.

Per questo, insospettiti, gli agenti hanno deciso di fermarlo per un controllo. Nulla da fare, perché il giovane straniero, alla vista dei poliziotti ha affrettato ulteriormente il passo dando vita ad un vero e proprio inseguimento tra le strade del centro. L’uomo, dopo aver attraversato via del Quirinale, via Piacenza e via Genova, è stato infine bloccato a via Palermo. Vano anche il tentativo di liberarsi del portafoglio rubato sotto ad un’automobile parcheggiata nei paraggi. All’interno sono state recuperate carte di credito, 595 euro in contanti e alcuni documenti attraverso i quali si è riusciti a risalire alla proprietaria che è stata immediatamente convocata dalle forze dell’ordine. L’anziana, che ha ammesso di essersi resa conto del furto solo dopo essere salita sul bus, ha potuto recuperare il suo portafogli ed ha sporto denuncia. L’uomo, invece, dovrà rispondere del reato di furto pluriaggravato.