Omicidio Sacchi, indagata Anastasiya

Svolta nelle indagini dell'omicidio di Luca Sacchi. Adesso anche la sua fidanzata, Anastasiya è finita nei guai: è indagata. Nelle ultime settimane la sua posizione era stata al centro del percorso investigativo degli inquirenti che hanno provato ( a fatica) a ricostruire cosa è successo davanti a quel pub dove ha trovato la morte Sacchi con un colpo di pistola alla testa.La testimonianza della ragazza non ha mai convinto fino in fondo gli inquirenti che giorno dopo giorno hanno chiesto ad Anastasiya di chiarire il suo coinvolgimento nella vicenda. La ragazza però non è l'unica indagata. Infatti i carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno notificato cinque ordinanze di custodia cautelare ad altrettanti indagati. Inoltre è stato notificato un nuovo provvedimento restrittivo per concorso in omicidio pluriaggravato, rapina aggravata, detenzione illegale e porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo sono anzitutto Valerio Del Grosso e Paolo Pirino già fermati nelle ore successive al delitto. Ma in questa storia c'è un ulteriore passo in avanti, infatti è stato fermato anche un ragazzo, un 22enne che sarebbe considerato l'uomo che ha armato la mano del killer procurandogli la pistola. A carico del 22enene la procura ontesta i reati di omicidio pluriaggravato, rapina aggravata, detenzione illegale e porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo. Anastasiya è stata infine raggiunta anche da un provvedimento di obbligo di firma per aver acquistato ingenti quantitativi di droga da altri tre indagati. Insomma il delitto di Roma comincia a ad avere dei contorni più delineati. Da qualche tempo la famiglia di Sacchi aveva interrotto i rapporti con Anastasiya sempre più coinvolta nelle dinamiche dell'omicidio. Va sottolineata infatti anche l'assenza della ragazza ai funerali di Luca. Un'assenza che anche i familiari presenti hanno notato. Adesso dopo più di un mese da quel terribile delitto c'è una svolta vera nelle indagini. Anastasiya dovrà chiarire la sua posizione cercando di spiegare quale è stato il suo ruolo in questa vicenda così terribile che ha spezzato la vita di un ragazzo di appena 22 anni. Di certo quella sera non c'è stata solo una rapina o uno scippo come si era creduto in un primo momento. È accaduto ben altro. E forse la chiave di tutto è proprio in quello zaino pieno di banconote su cui anche Anastasiya dovrà spiegare parecchie cose.