Sale su tre autobus e inveisce contro gli autisti: arrestato

Ancora problemi sui bus Atac e non ci sono solo le fiamme a creare disagi. Paura ieri sera al capolinea degli autobus Atac di via Cesare Reduzzi, nel quartiere Corviale (periferia della capitale). Un 46enne romano è salito a bordo di tre mezzi fermi e ha iniziato a minacciare i conducenti. Urla e grida, poi il malvivente ha tolto le chiavi ai mezzi e le ha gettato a terra come provocazione.

Solo l’arrivo dei carabinieri ha permesso di riportare la situazione alla tranquillità. I militari della stazione Villa Bonelli, verso cui l’uomo ha continuato a inveire, hanno bloccato e arrestato il criminale per interruzione di pubblico servizio e minacce a pubblico ufficiale. Il 46enne è stato posto ai domiciliari.

Intanto tre autobus in tre giorni sono stati avvolti dalle fiamme nel primo weekend di dicembre. Autobus a fuoco a Mostacciano dove un mezzo pubblico dell’Atac è andato distrutto in seguito a un incendio. Il mezzo è stato avvolto dalle fiamme mentre transitava su via Vinicio Cortese. All’altezza di via Elio Chianesi il conducente della linea 708 si è accorto del fumo e delle fiamme dal vano motore lato posteriore sinistro e ha fatto scendere l’unico passeggero che si trovava a bordo. In particolare l’incendio è divampato intorno alle 9:50 di domenica 8 dicembre. Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma che hanno poi spento il rogo.

A Mostacciano anche gli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma capitale per regolare la viabilità e svolgere i rilievi scientifici. Come da prassi l’autobus è stato sequestrato. Poche ore prima autobus in fiamme a Nuova Ponte di Nona. A essere avvolto in una palla di fuoco un mezzo Tpl della linea 555. L’allerta ai vigili del fuoco intorno alle 19:00 di venerdì 6 dicembre mentre l’autobus era in transito su via Luigi Conti, angolo largo Corradino D’Ascanio.

Sul posto è quindi intervenuta una squadra dei vigili del fuoco con e un’autobotte. I pompieri hanno provveduto allo spegnimento della vettura, parzialmente distrutta nella parte posteriore dalle fiamme. A bordo del bus 555 l’autista e, anche in questo caso, un unico passeggero, entrambi scesi dalla vettura. Nessuno è rimasto ferito né intossicato. Sul posto per rilevare l’accaduto i carabinieri della stazione di Settecamini e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Meno di 24 ore prima un altro bus è andato a fuoco mentre viaggiava sul Grande Raccordo Anulare di Roma per rientrare nel deposito Atac di Tor Vergata. Anche in quel caso, a parte la paura, non si sono registrati feriti.