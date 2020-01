Salvini contro Raggi: "Bus a fuoco, auto ferme: salviamo i romani". E lei: "Lavora!"

Matteo Salvini contro Virginia Raggi. Il botta e risposta è andato in scena oggi. Il leader della Lega ha criticato il primo cittadino della Capitale sui disservizi che i romani sono costretti a subire, mentre il sindaco di Roma ha risposto che la sua giunta lavora e non pensa a giocare.

Riavvolgiamo il nastro. Salvini ha affermato in una nota che a Roma ci sono “ autobus che prendono fuoco, metropolitane ferme da mesi, e adesso l'incredibile Raggi ferma pure le automobili. Salviamo Roma e i Romani da questi incapaci!!! ”. Come detto la replica della Raggi non si è fatta attendere. Il primo cittadino è andato al contrattacco del capo della Lega dicendogli di aver stancato “ con le buffonate. Lavora! O almeno provaci... - ha scritto su Twitter la sindaca di Roma -. Mentre tu giochi, a Roma lavoriamo. Ho messo su strada 400 nuovi bus e in questi mesi ne arrivano altri 328 per le periferie. E tu? Le solite chiacchiere vuote ".

La polemica ha preso spunto dal blocco delle auto diesel stabilito dalla giunta capitolina. Il divieto alla loro circolazione è andato avanti per quattro giorni fino a ieri mentre per oggi non è previsto nessuno stop, come confermato sul sito del comune. Così da martedì a venerdì sono rimaste ferme tutte le macchine diesel comprese le Euro 6, oltre alle categorie più inquinanti. Il divieto valeva all'interno della fascia verde. Il blocco dele auto a benzina e diesel Euro 1 ed Euro 2 era in vigore dalle 7.30 alle 20.30. il resto dei diesel, da da Euro 3 fino a Euro 6, non poteva circolare dalle ore 7.30 alle ore 10.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30.

Tornano le domeniche ecologiche

Intanto tornano le domeniche ecologiche per contenere le emissioni inquinanti e promuovere la mobilità sostenibile. Il primo appuntamento è programmato per domani. È previsto lo stop di tutti i veicoli a motore fino a diesel Euro 6 all’interno della fascia verde dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Potranno invece circolare i veicoli elettrici e ibridi, quelli a gpl, a metano e i mezzi bi-fuel, cioè a doppio combustibile. L’esenzione è prevista anche per le auto a benzina Euro 6, per le moto a 4 tempi Euro 3 e successive, per i ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi Euro 2 e successivi, per i mezzi con contrassegno disabili, per i veicoli car sharing e car pooling. Le domeniche successive saranno il 9 febbraio, il 23 febbraio e il 29 marzo.