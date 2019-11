Sassi contro un’ambulanza fuori dal campo rom

Paura nel campo rom. L’ambulanza era appena uscita dalla baraccopoli dove il personale medico era intervenuto per un malore a una 16enne. Fuori dal perimetro della favela del Municipio Arvalia l’automedica è stata però fatta oggetto di un fitto lancio di sassi con una pietra che ha infranto uno dei finestrini. L’atto vandalico intorno alle 17:00 di ieri in via Luigi Candoni, alla Muratella, periferia di Roma.

A chiamare i carabinieri sono stati gli stessi membri dell’equipaggio dell'ambulanza, allontanatosi velocemente dall’area del campo subito dopo aver visto il finestrino laterale della vettura infrangersi a causa di un sasso lanciatogli contro da ignoti. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri della Stazione Torrino Nord e quelli della Compagnia Roma Eur che hanno ascoltato la testimonianza del personale del 118. Indagini in corso per risalire agli autori del danneggiamento dell’ambulanza: probabilmente giovani del campo nomadi. A parte la paura, nessuno è rimasto ferito.

Altro caso di vandalismo contro un bus. È arrivato al capolinea, si è fermato alla banchina e ha aperto le portiere per far scendere i passeggeri. Poi il rumore dei vetri infranti, conseguenza di uno dei finestrini del bus distrutto presumibilmente dall’interno. Nel mirino dei vandali un autobus Cotral danneggiato al capolinea di Velletri. La chiamata ai carabinieri è avvenuta intorno alle 15:30 di giovedì 14 novembre da piazza Martiri d’Ungheria. A contattare le forze dell’ordine lo stesso conducente del mezzo regionale che ha riferito ai militari dell’Arma di essersi fermato al capolinea per far scendere i passeggeri, quando ha udito il forte rumore. Poi appurato essere uno dei finestrini laterali del Cotral.

Resta da comprendere se il vetro sia stato danneggiato dall’interno o dall’esterno. Secondo una prima ipotesi l’autore del gesto potrebbe essere stato uno studente armato di un martelletto antincendio in dotazione sul bus. Sul Cotral danneggiato erano attive le telecamere di sicurezza, elemento che potrebbe permettere a chi indaga di risalire presto all’autore dell’atto vandalico.

Da sottolineare poi l’ennesimo atto violento contro un mezzo Atac. Paura al Laurentino dove un gruppo di giovani ha lanciato sassi contro l’autobus della linea 779 che stava camminando. I passeggeri a bordo si sono spaventati anche perché il lunotto posteriore del mezzo è andato in frantumi. Il fatto è accaduto intorno alle 17:30 di qualche giorno fa.

L’autista del bus ha fermato la corsa e allertato subito le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Cecchignola che hanno avviato le indagini, ascoltando la testimonianza dei presenti. Secondo il racconto del conducente il gruppo di giovani (almeno 4, forse minorenni) avrebbero colpito l’autobus all’altezza di piazza Eugenio Montale per poi fuggire. Nessuno è rimasto ferito. Questo è uno dei fatti di cronaca che più spesso accadono nella capitale: sassaiole contro gli autobus.