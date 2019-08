Scarafaggi e blatte negli uffici: è allerta in Tribunale

Dopo l'allarme legionella, gli ascensori fuori uso, l'aria condizionata che non rinfresca e gli allagamenti, al Tribunale di Roma adesso arrivano scarafaggi, blatte e formiche. Gli insetti hanno infatti invaso alcuni piani dell'edificio a piazzale Clodio.

Blatte e scarafaggi sono apparsi dopo alcuni lavori vicino al distributore automatico di caffè e snack. Il quinto piano della palazzina B invece è stato preso d'assalto dalle formiche.

Come riporta il Messaggero, da poco sono iniziati i lavori di disinfestazione. " L'attività ordinaria del tribunale proseguirà senza alcun rallentamento ", hanno fatto sapere da palazzo di giustizia.

Il problema degli insetti è solo l'ultimo in ordine di tempo a piazzale Clodio. A giugno era scattato l'allarme legionella alla corte d'Appello sezione penale e sezione lavoro e previdenza. Cinque mesi fa, ricorda il quotidiano, lo stesso pericolo, poi rientrato, era esploso in un altro palazzo della cittadella giudiziaria. Insomma, la giustizia sembra proprio non avere pace.