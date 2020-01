Scippata, finisce in coma: grave una donna

Dopo essere stata scippata ha chiesto aiuto in una scuola poco distante si è accasciata a terra finendo in coma.

È successo a Giardinetti ieri mattina, giovedì 9 gennaio, verso le 10. Una donna di 60 anni stava camminando nella zona nella periferia est della Capitala quando un uomo si è avvicinato riuscendole a scippare la borsa contenente documenti, denaro e le chiavi di casa. Subito dopo la rapina la 60enne, provata da quanto accaduto, si è recata in una scuola, in zona Casilina, poco lontana dal luogo dello scippo chiedendo aiuto al personale scolastico. Poco dopo, però, la vittima si è sentita male e si è accasciata a terra finendo in coma.

Immediatamente sono state allertate le forze dell'ordine e il 118 che poco dopo è arrivato e subiro dopo i primi soccorsi del personale sanitaria, la donna è stata trasportata d'urgenza al Policlinico di Roma Tor Vergata, dove la 60enne si trova ancora e pare sia in pericolo di vita. Su quanto accaduto stanno indagando gli agenti del Commissariato di polizia di Casilino Nuovo che hanno cominciato le ricerche dello scippatore. Non sono ancora chiare le dinamiche dei fatti date le poco informazioni in possesso degli agenti. Nel frattempo la donna lotta tra la vita e la morte all'ospedale a sud di Roma.

Sono passate meno di 2 settimane da un episodio simile successo sempre a Roma, ma questa volta nella periferia Nord della Capitale, si via di Torrevecchia. Una donna, uscita per recarsi al supermercato per acquistare le ultime cose per il cenone di capodanno, è stata scippata da due borseggiatori a bordo di una Bmw.

Lo scippo è avvenuto proprio a bordo della vettura. La macchina si è avvicinata alla donna e uno dei due delinquenti, seduto sul lato del passeggero, ha preso la tracolla della borsa mentre il complice ha immediatamente accelerato per darsi alla fuga. Una parte di tessuto della borsa, però, è rimasto incastrato finendo col trascinare la vittima per oltre 30 metri prima che, spezzandosi, facesse rovinare bruscamente la donna contro l'asfalto. La vittima, dopo i primi soccorsi dei passanti e del 118, è stata trasporta al policlinico Gemelli, dove è stata tranquillizzata e curata. Il suo corpo era ricoperto di tagli ed escoriazioni.