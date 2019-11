Scontro tra auto: morta una donna, grave la figlia di 14 anni

Una donna di 47 anni ha perso la vita nello scontro tra auto, durante il quale la figlia di 14 anni ha riportato gravi lesioni. Il grave incidente è avvenuto in data 13 novembre 2019 alle 7:30 in zona Romanina, alla periferia sud della Capitale. Lo scontro mortale si è verificato lungo un incrocio. Coinvolte una Yaris ed una Matiz. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il gruppo Tuscolano della polizia locale per svolgere gli opportuni rilievi e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. La ragazzina, figlia della donna deceduta, è stata soccorsa e trasportata in codice rosso al Sandro Pertini di Roma.

Romanina, scontro mortale tra due autovetture

Un incidente mortale si è verificato all'incrocio tra via Eugenio Florian e via Ponte delle Sette Miglia, in zona Romanina, periferia sud-est di Roma. Deceduta una donna di 47 anni, mentre la figlia 14enne si trova ricoverata al Pertini in codice rosso. Madre e figlia viaggiavano a bordo di una delle due autovetture coinvolte nel sinistro, la cui dinamica è ancora tutta da chiarire. Intervenuti gli agenti del gruppo Tuscolano della polizia locale di Roma Capitale. I mezzi coinvolti sono una Yaris ed una Matiz (questa l'autovettura in cui viaggiava la donna deceduta con la figlia). Come si legge da Fanpage, le due auto si sarebbero scontrate frontalmente. La ragazzina è stata trasportata in nosocomio da un'ambulanza dell'Ares 118.

Già lo scorso marzo, Monica Lozzi, presidente del Municipio VII di Roma, aveva denunciato come l'incrocio in cui è avvenuto l'incidente mortale fosse stato segnalato come pericoloso da numerosi cittadini: "Proseguono senza sosta i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale nel Municipio VII con l'utilizzo del bicomponente applicato con rullo. Siamo intervenuti sulle seguenti strade, dando priorità agli istituti scolastici e agli incroci pericolosi segnalati dai cittadini: Via Florian, via Don Orione, via dei Levii, via Assisi, via Muzio Scevola, via Vetulonia , via Satrico, via delle Cave, via Giovanni Villani, via Latina".

L'incidente in Romanina è avvenuto ad un solo giorno di distanza dal sinistro verificatori nel quartiere Centocelle, dove una ragazza di 28 anni è stata investita da un taxi nella mattinata del 12 novembre 2019. La giovane è stata immediatamente trasportata al policlinico Tor Vergata e ricoverata in prognosi riservata. È bene specificare come il tassista, subito dopo l'investimento, si sia fermato per portare soccorso alla giovane. Tuttavia, le dinamiche dell'investimento sono ancora da accertare.

