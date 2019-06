La senatrice Catalfo scippata a Trastevere all'uscita dal ristorante

La senatrice grillina Nunzia Catalfo era insieme al ministro della Salute Giulia Grillo quando ieri, verso le 23, all'uscita del ristorante Insalata ricca di via dei Genovesi, nel cuore di Trastevere, è stata derubata.

Due scippatori, a bordo di uno scooter, le hanno strappato la borsa dove teneva i soldi, il cellulare e oggetti vari. Tutto mi sarei aspettata tranne che si potesse essere scippati in un posto tanto centrale e frequentato come Trastevere", ha la senatrice 56enne originaria di Catania, presidente della commissione Lavoro e sostenitrice del reddito di cittadinanza. "Avevamo appena lasciato il locale - racconta al Messaggero - stavamo camminando e in strada non c'era nessuno, ma quei due sono sbucati all'improvviso così velocemente da dietro. Avevo la borsa a tracolla e la tenevo stretta. Poi ho sentito tirare, erano dietro, e mi hanno scippata". La Caralfo ha subito sporto denuncia e gli agenti stanno indagando analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private ma si pensa già che i ladri potrebbero appartenere a una banda che opera tra Trastevere e Testacciodove è stato ritrovato il cellulare della senatrice. Delinquenti comuni con precendenti penali.