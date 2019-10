Sequestrati 25 chili di droga, blitz tra Ostia e Acilia

Un’azione dei carabinieri che nel giorno di Halloween potremmo definire senza esagerare: da paura. Armi pronte a sparare e 25 chili di droga per le piazze di spaccio di Ostia e Acilia. Il tutto nascosto in un pozzo. Maxi sequestro dei carabinieri nella zona di Ostia Nuova che ha anche portato all’arresto di due pusher, un 43enne di origini calabresi ma residente a Formello. E un 45enne romano.

Un blitz organizzato da tempo che ha permesso ai militari di recuperare cocaina, hashish e marijuana, tutto il materiale necessario per pesare e confezionare lo stupefacente, una macchinetta contasoldi e la somma contante di 2500 euro, proventi dell’attività illegale. Sequestrate anche due pistole semiautomatiche, perfettamente funzionanti e complete di munizioni, sulla cui provenienza sono in corso accertamenti.

Lo stupefacente, ancora da sottoporre a taglio, ha una valore di mercato che si aggira intorno ai 100mila euro. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine i due, da Formello, avevano messo in piedi un giro di spaccio, sfruttando nascondigli ad hoc nella zona di Ostia Nuova, a due passi dell’Idroscalo. Affari illeciti su cui i carabinieri continueranno ad indagare.

La perquisizione eseguita nell’abitazione di uno dei due pusher ha consentito di rinvenire e sequestrare un ulteriore quantitativo di cocaina e tutto il materiale occorrente per il confezionamento della droga, oltre a diverse centinaia di euro. Dopo l’arresto i due criminali sono stati accompagnati nel carcere di Rebibbia. Mentre la droga, le armi, il danaro e il restante materiale rinvenuto è stato interamente sequestrato. Ora non resta che attendere gli sviluppi dell’indagine che potrebbero chiarire come si muove lo stupefacente nelle aree del litorale romano.