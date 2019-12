Shopping natalizio, clonavano carte di credito ai bancomat del centro

Le vie dello shopping natalizio nella città eterna non sono mai state così pericolose. Arrestati due bulgari di 48 e 50 anni. I due avevano applicato su due sportelli bancomat lungo Corso Vittorio Emanuele II e zona via Cavour, apparecchiature elettroniche in grado di carpire i codici delle bande magnetiche e i pin delle carte di ignari cittadini.

Pattuglie di carabinieri, in uniforme e in borghese, sono impegnate nel controllo dei negozi e dei centri commerciali, in tutti i quartieri della capitale. Nel centro storico, nelle aree periferiche, nelle aree ritenute maggiormente a rischio sotto il profilo della sicurezza pubblica e di maggiore affluenza. Nel corso dei controlli, i militari hanno arrestato i due uomini con le accuse di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni telematiche, installazione di apparecchiature atte a intercettare comunicazioni telematiche, indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento.

Altre 8 persone sono state arrestate perché facevano shopping natalizio a gratis con delle borse schermate, asportando merce molto costosa. Borse schermate per eludere i controlli. In vista delle prossime festività natalizio, d’altra parte, è iniziato l’assalto ai negozi della capitale da parte di cittadini e turisti che vanno alla ricerca del regalo perfetto. E nelle stesse vie del centro storico i carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina stanno svolgendo un’attenta vigilanza a persone ed esercizi commerciali che, particolarmente in questo periodo, vengono presi di mira dai malintenzionati.

L’ultimo caso di criminali fermati è quello avvenuto lungo via del Corso e via dei Condotti solo pochi giorni fa. Agivano con fare disinvolto cinque cubani, un uomo e quattro donne. I ladri sono finiti in manette con l’accusa di furto aggravato in concorso. Li hanno seguiti lungo le strade del centro dove agivano con fare disinvolto, consumando una serie di furti nei negozi.

Prelevavano capi di abbigliamento e li occultavano in borse schermate da fogli di alluminio, capaci di eludere le barriere antitaccheggio. Il gruppo però, composto come detto da 5 cittadini cubani, non è sfuggito ai militari. I carabinieri hanno notato i movimenti dei complici che si muovevano compulsivamente da un negozio all’altro con grosse borse natalizie al seguito e così hanno deciso di seguirli, sorprendendoli all’interno di un negozio di via Condotti e fermandoli per un controllo appena superate le casse.

Occultati nelle borse schermate sono stati rinvenuti borselli e borse di una nota boutique, del valore di 3.500 euro, rubati poco prima, e diversi capi di abbigliamento appena prelevati illecitamente. Tutta la refurtiva è stata recuperata e riconsegnata mentre gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.