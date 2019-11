Spacciavano chili di cocaina ad Artena: due arresti

Compravendita di droga. La segnalazione di strani giri nell’appartamento è arrivata da alcuni residenti. Così i carabinieri hanno trovato e sequestrato oltre un chilo di cocaina arrestando due persone, di 55 e 48 anni, entrambi di Artena e con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli da parte dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Colleferro impegnati nel contrasto allo smercio di cocaina.

L’attività dei carabinieri è nata grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini che sono state poi verificate dai militari, con mirati controlli e appostamenti, focalizzando l’attenzione su un’abitazione nel centro cittadino del comune dei Monti Lepini, dove gli agenti hanno notato strani movimenti dei pusher. L’attività è terminata con il blitz nell’abitazione: i militari hanno sorpreso il 55enne mentre stava confezionando sul tavolo della cucina le confezioni ancora aperte di cocaina, mentre il 48enne è stato raggiunto poco distante dall’abitazione.

Al termine delle operazioni le forze dell’ordine hanno sequestrato complessivamente circa 1,1 chili di cocaina e un bilancino di precisione, mentre nella stanza da letto del 55enne i militari hanno trovato la somma di 13.600 euro in contanti all’interno di un barattolo. Lo stupefacente messo sul mercato avrebbe fruttato circa 100 mila euro. I due arrestati sono stati accompagnati presso il carcere di Velletri.

Un’operazione simile è stata messa in campo solo pochi giorni fa a Roma. Nel corso dei quotidiani servizi di controllo nel quartiere di Tor Bella Monaca, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio, un 25enne nato a Roma da famiglia slava, con precedenti, sorpreso “al lavoro” nella piazza di spaccio di via dell’Archeologia. Per cercare di farla franca il ragazzo ha pensato bene di scagliarsi contro i militari, colpendoli entrambi, in particolare uno con una testata al volto ma è stato comunque bloccato.

Quando gli agenti lo hanno perquisito dalle sue tasche sono spuntate 13 palline di coca e 110 euro, ritenuti introiti della sua attività illecita. Il pusher violento, trattenuto in caserma, dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I militari contusi sono stati medicati al pronto soccorso del Policlinico di Tor Vergata e guariranno in pochi giorni.

Pochi giorni prima una maxi azione delle forze dell'ordine aveva sgominato una banda criminale nello stesso quartiere. Una banda che aveva messo su un traffico da 200mila euro mensili. Questo era il ricavato di un’organizzazione dedita allo spaccio di droga a Tor Bella Monaca, periferia di Roma. L’11 novembre i militari dell’Arma hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 20 persone, 15 in carcere e 5 ai domiciliari. Le persone coinvolte nella maxi operazione sono tutte italiane e, tra queste, tre sono donne.