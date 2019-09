Sparò contro un'auto, ma colpì due donne: ​carabiniere congedato

Sparò contro un'auto per cercare di fermarla, ma colpì due passanti. Ora Raffaele Russo, maresciallo della compagnia Roma San Pietro, è stato congedato dal servizio.

I fatti risalgono al 16 marzo 2018 quando l'uomo sparò in direzione dell'auto con due sospetti che aveva provato a investirlo per sfuggire a un controllo. Il proiettile però colpì una donna di 49 anni e sua figlia 16enne che stavano passando in quel momento.

Le due, romane e residenti a Monteverde, erano in sella a uno scooter nella stessa direzione di marcia della vettura in fuga quando furono centrate dal colpo del carabiniere. Subito soccorse e portate all'ospedale San Camillo, madre e figlia vennero ricoverate: il proiettile le ferì alla spalla e al braccio sinistro.

Qualche mese dopo, il maresciallo Raffaele Russo venne punito con la sanzione disciplinare della "consegna di rigore" di cinque giorni perché, si legge nel provvedimento, " incurante delle specifiche circostanze e condizioni ambientali, esplodeva un colpo dalla pistola d'ordinanza che causava il ferimento di terzi estranei ai fatti ".