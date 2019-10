Spari al supermercato: i clienti reagiscono e sventano la rapina

Sembra un film, di quelli che purtroppo finiscono in tragedia. Fortunatamente, invece, soltanto una persona è rimasta ferita (in modo lieve) da uno dei sei proiettili esplosi da due pistole utilizzate da altrettanti criminali in una rapina a un supermercato. Un atto criminoso poi non riuscito.

Accade a Nettuno, sul litorale romano. I due rapinatori, un 56enne romano e un 37enne di Anzio, con il casco integrale a nascondere i loro volti sono entrati nel locale. Entrambi armati di pistola hanno iniziato a urlare tenendo sotto tiro i clienti e i cassieri. Sembrava un colpo semplice, ma qualcosa è andato storto a cominciare dalla reazione dei presenti.

Quando alcuni uomini, insieme ai dipendenti, si sono uniti, prendendo coraggio e reagendo all’azione dei malviventi è iniziato il caos. Il 56enne romano ha sparato per quattro volte colpendo, di striscio, uno dei clienti poi caduto a terra. A pochi secondi di distanza il suo complice, che poco prima faceva da palo, è intervenuto sparando due volte (con un'arma caricata a salve). Colpi che non hanno spaventato chi era sul posto.

La resistenza dei presenti è così continuata fino a quando i due ladri sono stati bloccati in attesa dai carabinieri che, arrivati sul posto, hanno poi arrestato i due criminali. Entrambi sono stati portati in carcere con le accuse, a vario titolo, di concorso di rapina aggravata, lesioni aggravate, porto illegale di armi e ricettazione. Lo scooter utilizzato nella rapina andata male era stato rubato qualche giorno prima.

Il ferito è stato portato in ospedale. Non è in gravi condizioni e se la caverà con una prognosi di 7 giorni. Un lieto fine degno dei migliori film di Hollywood.