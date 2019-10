Stadio Flaminio, Salvini: "Raggi datti una mossa"

Matteo Salvini di nuovo all'attacco di Virginia Raggi. Il leader della Lega, dopo il sit-in in Campidoglio per protestare per la cattiva gestione dei rifiuti, oggi ha effettuato un sopralluogo all'esterno dello stadio Flaminio, chiuso dal 2011 e in totale abbandono.

Salvini, camminando insieme a un gruppo di residenti, ha criticato aspramente l'operato della giunto a Cinquestelle che, pur avendo presentato "un progetto all'anno", non ha fatto nulla di concreto. " Qui non si muove nulla, stanno crescendo le piante dentro, facciamo due passi tra mondezza, camperisti e quant'altro, c'è morta anche una persona dentro lo scorso anno", ha detto l'ex ministro degli Interni. E ha aggiunto: "Bisogna dare una mossa a qualcuno che se la sta prendendo comoda". E ancora: "Virginia, vieni a fare due passi, sei lì da 3 anni e mezzo qualcosina di Roma dovresti averla capita, qualcosina senza esagerare".