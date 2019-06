Vigili demoliscono le baracche. Ma è un set cinematografico

A Roma anche il cinema è diventato straccione. La bellezza della città eterna è sfiorita insieme alle dive di Hollywood che l’hanno resa celebre nel mondo. Così, oggi, le pellicole raccontano quello che rimane. L’importante è farlo bene. Proprio come è accaduto all’altezza di ponte Marconi.

Quegli argini inospitali di fango e immondizia pullulano di accampamenti abusivi. Catapecchie orrende, che si snodano ad ogni ansa. Per una che ne viene buttata giù, ne vengono edificate due nuove. E alla fine gli interventi del nucleo Pics decoro urbano della Polizia locale di Roma sembrano sempre un film già visto.

Oggi però il copione è cambiato. Sì perché, come racconta Il Messaggero, i caschi bianchi si sono imbattuti in una situazione a dir poco surreale. Avevano appena demolito alcune bidonville su lungotevere di Pietra Papa quando si sono resi conto che, poco più in là, c’erano altre baracche. Un gruppo di catapecchie, o almeno così gli sono apparse a prima vista, raggruppate proprio sotto ponte Marconi.

Già che siamo qui, è stato il pensiero condiviso degli agenti, abbattiamo anche quelle casupole laggiù. Peccato che, una volta arrivati sul posto con le ruspe, qualcuno abbia cominciato ad urlare: “Fermi, fermi! Cosa fate? Qui stiamo lavorando, non c’è niente da demolire”. Quelle lì erano baracche, sì, ma di cartapesta. Era solo la finzione di un set cinematografico.