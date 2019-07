Stupro alla discoteca Factory: fermato 25enne romeno

Un 25enne di nazionalità romena è stato fermato dalla Squadra Mobile di Roma, ritenuto un componente del gruppo di tre ragazzi che a maggio si è reso protagonista di uno stupro ai danni di una etiope di 21 anni alla discoteca Factory. Per lui l'accusa è di violenza sessuale di gruppo aggravata; nelle prossime ore il fermo dovrà essere convalidato dal gip. Le indagini sono state condotte dagli uomini della IV Sezione Reati Sessuali e in Danno di Minori della Squadra Mobile e coordinate dai magistrati del Gruppo Antiviolenza della Procura della Repubblica. Attualmente non sono stati ancora rintracciati i restanti due complici.

La testimonianza

Alcuni testimoni hanno riferito che uno dei ragazzi aveva i capelli ricci e biondi e indossava una camicia nera. Gli investigatori hanno analizzato accuratamente le oltre 600 fotografie scattate quella notte all'interno del locale; il gruppo è stato immortalato dall'unica videocamera di sorveglianza presente all'ingresso della discoteca.