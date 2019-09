Sul treno senza biglietto aggredisce gli agenti. 35enne Ghanese arrestato

Ha aggredito gli agenti che lo avevano fermato sul convoglio dopo che lui, un cittadino ghanese di 35 anni, aveva forzato i varchi di accesso ai treni della stazione Termini per prendere un regionale senza avere il biglietto.

Nonostante la resistenza opposta, gli uomini della Polizia Ferroviaria sono riusciti a bloccare il 35enne e a farlo scendere dal treno conducendolo negli uffici del commissariato. Qui, dopo le procedure di identificazione e gli accertamenti l'uomo è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale. Nonostante ciò, una volta uscito dalla stazione il cittadino ghanese ha raccolto da terra un grosso sasso colpendo violentemente un'auto parcheggiata in via Marsala, distruggendone i cristalli. Ancora una volta gli uomini della Polizia ferroviaria sono stati costretti ad intervenire nei suoi confronti e nuovamente sono partite, da parte dell'uomo, prime le minacce e poi l'aggressione fisica.

Gli agenti hanno bloccato il 35enne ma questa volta, per lui, sono scattate le manette. L'uomo è stato giudicato con rito diretto ed è stato condannato a 8 mesi di reclusione.