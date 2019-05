Tavolini selvaggi, la politica si mobilita al fianco dei ristoratori

Qualcosa si muove per i ristoratori del centro storico di Roma che da anni combattono la loro battaglia per continuare ad usufruire i tavolini all'aperto, tanto amati dai turisti. Alla faccia della lotta ai "tavolini selvaggi".

Alcuni parlamentari del Lazio hanno deciso di dare il loro sostegno ai commercianti che, come ha documentato il Giornale, si sono visti più che dimezzare gli introiti e il personale a causa di questa scellerata lotta contro i "tavolini selvaggi" intrapresa dal Pd che guida il Primo Municipio da oltre più di un decennio. Claudio Pica e Fabio Mina, presidente e vicepresidente di Fiepet Confesercenti Roma, hanno reso noto che sia esponenti di Fratelli d'Italia sia del Pd hanno preso a cuore il loro problema e hanno sentito le loro ragioni in un primo incontro. Da una parte i parlamentari meloniani Francesco Lollobrigida e Marco Silvestroni, accompagnati dai consiglieri municipali Gianluca Caramanna e Maurizio Esposito e dall'altra gli onorevoli dem Roberto Giachetti, Michele Anzaldi e Luciano Nobili con al seguito Andrea Casu, segretario romano del partito. "Tutti coloro che abbiamo incontrato hanno confermato il loro interesse e sostegno alle imprese del centro storico di Roma, e si sono impegnati a sollecitare e a sensibilizzare i relativi responsabili territoriali a emanare giusti provvedimenti politici amministrativi in accordo con la nostra Associazione che, rappresentando oltre tremila aziende della ristorazione romana, non si può arrendere a una situazione di degrado ", concludono Pica e Mina.