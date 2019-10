Tenta di incendiare casa, poi si butta dal sesto piano: morta una donna a Roma

Si è lanciata dalla finestra di casa sua dopo che il suo appartamento è stato inghiottito dalle fiamme. La pista più accreditata, per ora, è quella del suicidio, ma non si escludono altre ipotesi. Il corpo di una donna di 64 anni è stato ritrovato dai vigili del fuoco nella chiostrina di un palazzo di via L’Aquila, in zona Pigneto, a Roma. La signora è morta sul colpo dopo un volo di sei piani.

A dare l’allarme sono stati gli altri condomini che hanno visto il fumo propagarsi dalla sua abitazione. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco che sono riuscite ad evitare che il fuoco lambisse anche le altre stanze della casa. I poliziotti del reparto volanti e i colleghi del commissariato San Lorenzo stanno accertando la esatta dinamica dei fatti.

Secondo le prime ricostruzioni, però, sarebbe stata la stessa donna a tentare di incendiare l’appartamento in cui viveva da sola prima di gettarsi dal balcone. Il palazzo è stato evacuato e tra gli altri inquilini non risultano feriti o intossicati.ù

