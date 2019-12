Tiburtina, deteneva cocaina in casa: arrestato 46enne

Un uomo di 46 anni è stato arrestato in via Tiburtina per detenzione e spaccio di droga. L'episodio è avvenuto nel corso di un controllo da parte degli agenti della sesta sezione "Contrasto al crimine diffuso" della squadra mobile di Roma. Gli inquirenti sono da sempre impegnati nella quotidiana lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti in tutta la capitale. L'arresto del 46enne ha permesso alla polizia di sequestrare un chilo e 400 grammi di cocaina. L'arrestato, la cui identità non è stata ancora resa nota, è di nazionalità italiana.

L'uomo, nel momento in cui è stato fermato dai poliziotti, viaggiava su un moticiclo e portava con sé circa 100 grammi della sostanza, nascosta accuratamente all'interno degli slip. Gli agenti, comprensibilmente allarmati per la scoperta, hanno quindi deciso di svolgere opportuni controlli all'interno dell'abitazione del 46enne. Qui in un foro praticato all'interno di un'intercapedine nel seminterrato dell'appartamento, è stato rinvenuto un chilo e 300 grammi di cocaina, conservata all'interno di involucri di cellophane trasparente. L'uomo, arrestato e a disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato associato presso le camere di sicurezza della questura. Si attende l'udienza di convalida da parte del tribunale.

Tiburtina, deteneva droga in casa: arrestato 46enne italiano

Aumentano intanto i controlli da parte della polizia di stato per prevenire lo spaccio di stupefacenti nella capitale. Anche Trastevere, comunemente conosciuto come quartiere romano di ritrovo e intrattenimento, è stato opportunamente attenzionato secondo quanto disposto dal questore Carmine Esposito per contrastare le attività illegali da parte degli spacciatori. Gli agenti hanno qui arrestato tre stranieri, anch'essi accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati 3 chili e 200 grammi di marijuana. Nel corso dei controlli sono state scoperti 6 individui (due dei quali minorenni) intenti a a far uso di droga. Questi sono stati infine sanzionati, come da norma, è segnalati al prefetto. Nel complesso sono state identificate 1250 persone.

