Tragedia sulla metro A: donna sotto un treno a Ponte Lungo

Brutto incidente questa mattina nella capitale. Tragedia a Roma dove una donna è morta investita da un treno della metro A. È accaduto alle 11 del 7 gennaio alla stazione di Ponte Lungo. Secondo i primi racconti la donna si sarebbe gettata volontariamente sui binari e quindi sarebbe stata investita da un treno che marciava in direzione Battistini. Tratta interrotta.

Un estremo gesto che, se confermato nella dinamica, è avvenuto sotto gli occhi di diversi testimoni. Atac, per permettere le operazioni, ha interrotto la tratta tra Termini e Anagnina, attivando anche i bus navetta sostitutivi. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco con le squadre 3/A e 7/a, e il carro sollevamenti in attesa del magistrato di turno. Un convoglio in transito in fermata ha investito la donna che è rimasta intrappolata tra il treno e i binari.

La scena si è consumata sotto agli occhi spaventati dei cittadini, molti dei quali proprio oggi di ritorno dalle vacanze di Natale. I viaggiatori, che hanno assistito alla scena mentre erano in attesa del transito del treno hanno dato l’allarme, chiedendo l’intervento urgente di un’ambulanza ma temendo che fosse ormai troppo tardi. Allarmato per la presenza di una persona sui binari dopo essere entrato in stazione, il macchinista non è purtroppo riuscito a frenare in tempo per evitarla.

Ha urtato la donna, l’impatto è stato molto violento e i soccorsi si sono rivelati inutili. Sul posto è in corso l’intervento di polizia di Stato e Vigili del Fuoco, che stanno operando per tentate di recuperare il corpo. Solo pochi giorni fa un’altra notizia ha interessato la metro della capitale. La fermata Cornelia della linea A della metropolitana è off-limits dallo scorso 30 dicembre per la revisione ventennale degli impianti, scale mobili e ascensori. I treni che partono dal capolinea di Battistini, quindi, saltano sia Cornelia che la fermata successiva, quella di Baldo degli Ubaldi, dove le operazioni per la stessa revisione si sono conclusi settimane fa ma che ancora non è stata riaperta dopo le verifiche di Ustif, che non sarebbero ultimate.

La prima fermata utile è Valle Aurelia, dove funzionano le scale mobili, ma non gli ascensori. Per limitare i disagi (a Cornelia transitano dai 13 ai 15mila utenti al giorno anche grazie alla presenza della stazione dei Cotral) Atac ha attivato una navetta bus denominata MA13, che collega la stazione chiusa a Cipro, passando anche per largo di Boccea, facendo due fermate in via Baldo degli Ubaldi (pure fronte metro), una all’altezza di Valle Aurelia, che è anche stazione per la FL3, e chiudendo la sua corsa a Cipro.