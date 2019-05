Turista non vedente si perde a Roma con il cane. Ritrovata

Si è persa passeggiando con il suo labrador nella zona del Pinciano. La donna non vedente di 77 anni è la moglie di Frederick Malick, regista vincitore della Palma d'Oro a Cannes nel 2011 per il film "The Tree of Life".

La donna era uscita con il suo cane per fare la passeggiata quotidiana perdendosi per le vie della Capitale. A dare l'allarme è stato lo stesso regista preoccupato per il ritardo della compagna nel tornare in albergo. Allertate le forze dell'ordine sono immediatamente inziate le ricerche. La Polizia di Stato della Sezione Sicurezza dell'Ufficio Prevenzione Generale ha diramato la foto della 77enne e finalmente la donna è stato rintracciata insieme al suo labrador nei pressi di via Vittorio Veneto, su via Campania. La moglie del regista è stata riaccompagnata in hotel.

I due si trovavano nella capitale per un periodo di vacanze. Malick, vincitore nel 2011 della Palma d'oro ha anche avuto il riconoscimento dell'Orso d'Oro al festival di Berlino con il film "La sottile linea rossa" ed è stato candidato tre volte ai premi oscar e due al Leone d'Oro di Venezia. Tra i suoi film più famosi anche "The New World - Il nuovo mondo" del 2005, "To the Wonder" del 2012 e "Voyage of Time" del 2016.