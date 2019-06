Turista tedesco stroncato da un malore: salma in ostaggio della burocrazia per 7 ore

Passeggiava lungo i viali dei Giardini della Landriana, ad Ardea, quando un malore l’ha colto ed è morto. È finita così, in una delle oasi naturali più belle d’Europa, per un turista tedesco di sessant’anni, stroncato da un infarto venerdì pomeriggio.

Quando gli operatori del 118 sono arrivati sul posto, purtroppo, per lui non c’era più nulla da fare. A questo punto entra in gioco la burocrazia, e per la salma del defunto, rimasta nei giradini, inizia una vera e propria odissea. Come racconta Il Messaggero, infatti, essendo il Comune di Ardea sprovvisto di una camera mortuaria, si decide di trasferire il cadavere presso l’ospedale Riuniti di Anzio. Un’operazione facile? Nient’affatto, perché per trasportare la salma c’è bisogno del nullaosta firmato dall’ufficiale di stato civile del Comune di Ardea che risulta irreperibile.

Passano le ore. Vengono anche chiamati i carabinieri della stazione di Tor San Lorenzo ma non possono far nulla. L’impiegato riappare solo verso sera e le carte finalmente vengono firmate. Purtroppo però la disavventura post-mortem non è finita. L’ospedale di Anzio, infatti, per prendere in carico il cadavere ha bisogno certificato di morte redatto da un medico necroscopo incaricato dalla Asl. La constatazione del decesso effettuata dal medico del 118 non basta. Si riesce a venire a capo della questione sono in tarda serata e solo a sette ore dal decesso la salma viene spostata. Insomma, burocrazia, ritardi e approssimazione, in Italia, non danno tregua neppure ai morti.