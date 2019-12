"La Ue come Auschwitz", l'ex vignettista 5S imbarazza la Raggi

Marione al centro di una bufera dopo la vignetta pubblicata sulla Brexit, che ritrae un bambino con i capelli stile Boris Jonhson vestito da deportato mentre esce da Auschwitz, con la scritta "Unione europea" al posto di "Arbeit Macht Frei". A far scatenare le polemiche è stato il gruppo del Partito democratico in Campidoglio, che ha chiesto a Virginia Raggi di prendere le distanze da quanto pubblicato: " Per farsi un po’ di propaganda di bassa lega usa l’orrore dell’Olocausto. Offende milioni di vittime della follia nazi-fascista ". Nella nota diramata è stato sottolineato che questa rappresentazione satirica colpisce " ogni democratico e tutti coloro che hanno combattuto contro le mostruosità delle dittature che hanno generato e teorizzato la Shoah ".

Lager europeo... @pdnetwork deve solo tacere, vergognarsi e scusarsi per i morti che ha sulla coscienza a causa delle politiche di austerità. Splendida e realistica la vignetta del nostro @marioimprota72. Quando avremo spazi mediatici di voi non rimarrà che il ricordo pic.twitter.com/PKgxcOhXmn — Marco Mori (@MoriMrc) December 15, 2019

Passo indietro

Il fatto ha scatenato molteplici critiche poiché Mario Improta si occupa della campagna di educazione civica che il Campidoglio sta promuovendo nelle scuole romane per illustrare il nuovo regolamento di Polizia urbana. " La sindaca Raggi apprezza ancora la satira del suo vignettista di fiducia? Ritiene ancora di doversi avvalere dell’ausilio di un personaggio del genere? È opportuno che la campagna in corso nelle scuole a firma del cosiddetto ‘Marione’ sia ancora mantenuta? ", chiedono dal Pd.

Immediata è stata la presa di posizione del sindaco della Capitale, che si è dissociato dall'elaborato pubblicato dal vignettista: " Quella vignetta non ha nulla a che vedere con l’amministrazione ma ci tengo a dire che non rappresenta il mio pensiero e contrasta con la mia sensibilità su temi che mi hanno sempre vista impegnata in prima persona ". E ha concluso richiamando Marione: " Bisogna fare molta attenzione quando si toccano tematiche come i campi di sterminio e le persecuzioni naziste ".

Successivamente Improta ha fatto un passo indietro e ha modificato l'immagine sostituendo il campo di sterminio con un water: " Ho modificato la vignetta.‬ ‪Non era corretto identificare l’Unione Europea con un campo di concentramento ".

Non era corretto identificare l’Unione Europea con un campo di concentramento. pic.twitter.com/lJtIOwZaq6 — Mario Improta (@marioimprota72) December 15, 2019

