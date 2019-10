Uomo investito da un treno a Garbatella, Metro B bloccata

Una triste giornata per la mobilità romana. Tragedia sulla Metro B: un uomo di 63 anni è morto, investito da un treno, nel pomeriggio di oggi. È accaduto poco prima delle 16:30 alla stazione Garbatella. Sul posto la polizia, con gli agenti del Commissariato Colombo, i vigili del fuoco, con il carro sollevamento, e il personale medico del 118.

Secondo i primi riscontri, il 63enne era sulla banchina quando, al sopraggiungere del treno, si è lanciato sui binari. Fatale l’impatto con il treno che viaggiava in direzione Rebibbia/Jonio.

Atac, per permettere i soccorsi, ha annunciato la sospensione della tratta tra Castro Pretorio e Eur Magliana, in entrambe le direzioni. L’azienda dei trasporti ha anche attivato le navette bus sostitutive per tutta la tratta in questione.

Questa tragedia ricorda quanto avvenuto solo qualche mese fa alla stessa fermata della metro. In quel caso una donna rimase incastrata nelle porte del convoglio in partenza, venendo trascinata per una ventina di metri. Per fortuna tanta paura ma niente di grave per la 45enne: ferita a braccia e gambe venne soccorsa dal personale del 118 e medicata in ospedale al San Giovanni.

La stazione Garbatella rimase chiusa per circa un’ora, con disagi alla circolazione, per permettere i rilievi del caso. Atac aprì un’indagine interna per appurare cosa fosse accaduto e se i sistemi di sicurezza non avessero funzionato a dovere.

Il macchinista si difese dicendo di non essersi accordo subito della malcapitata. Disse che aveva effettuato tutti i controlli previsti, prima di partire. Non sapeva neanche se stesse per entrare o se fosse appena uscita. Fu un attimo. Come oggi. Un momento fatale.