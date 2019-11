Salemi, anziana massacrata e buttata in una scarpata. È giallo a Trapani

Pestata a sangue una anziana: gettata in una scarpata e massacrata di botte. Poi pensando che fosse morta, gli aggressori si sono dati alla fuga. È successo a Salemi, in provincia di Trapani. La settantaquattrenne Antonina Fontana, dopo un delicato intervento, presso l’ospedale “Vittorio Emanuele” di Castelvetrano, adesso è fuori pericolo ma ancora sotto choc. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Mazara Del Vallo con la procura di Marsala, sono a 360 gradi. Non escludono nessuna pista, nemmeno quella familiare.

Antonina Fontana è l’ultima delle manifatturiere delle ceste con le buse secondo una antica tradizione. La donna intorno alle 21 a bordo della Fiat 500 stava facendo ritorno a casa in contrada San Ciro, quando giunta in una via è stata affiancata da un'altra autovettura che dopo averla sorpassata ha bloccato la sua corsa. Lo ha raccontato lei stessa la donna dalla corsia dell’ospedale nel reparto di ortopedia dove è ricoverata: " Due uomini sono scesi dall’auto, avevano un accento siciliano, mi hanno chiesto dove si trovasse un caseificio. Poi uno di loro si è calato sul viso un passamontagna e alla mia domanda del perché, hanno iniziato a darmi pugni in faccia sulle gambe, spingendomi verso un terrapieno. Ho cominciato a gridare ma nessuno passava in quel momento” . La donna continua il suo racconto mentre mostra le evidenti ferite al volto: " Ho tentato di difendermi anche in fondo al terrapiano, dove sono stata presa a calci al punto che mi hanno fratturato l’anca, poi pensando che non ce l’avrai fatta, anche per l’abbondante sangue che mi usciva dal naso si sono allontanati" .