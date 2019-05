Gli alimenti per una dieta anti- ansia

L’ansia e lo stress si possono combattere a tavola optando per un’alimentazione sana e variegata.

Alzasse la mano chi non si è mai sentito in preda all’ansia! La vita moderna è caratterizzata da frenesia e caos quotidiano. Essi ci mettono a dura prova ogni giorno. La generazione dei Millennials in particolare è quella che convive più di tutte con gli stati di ansia, stress emotivo e depressione.

Attraverso un regime alimentare corretto si contribuisce a stare bene e vivere in armonia e serenità. Un regime alimentare adeguato è caratterizzato da un rapporto corretto con il cibo. Le restrizioni e privazioni a lungo andare non portano a nulla. La regola numero uno è non saltare i pasti. Ogni pasto deve essere consumato con moderazione e ben distribuito durante il corso della giornata per evitare repentini cali di energia e picchi di fame nervosa.

Secondo i ricercatori del National Institute of Health, i cibi che stimolano il buonumore e la serenità sono quelli ricchi di omega 3, magnesio e preziosi sali minerali e aminoacidi come il triptofano. Ecco i principali alimenti per una dieta anti ansia:

- Frutta secca: ricca di omega 3 non deve mani mancare durante la giornata. Da consumare come snack spezza fame a metà mattinata o metà pomeriggio;

- Cereali integrali: ricchi di fibre e vitamine contrastano l’infiammazione cellulare che impedisce una corretta risposta neuronale. Stimolano il buonumore;

- Arance: fonti preziose di vitamina C contribuiscono anche a ridurre i livelli della pressione sanguigna e del cortisolo;

- Broccoli: sono ricchi di cromo, aumentano i livelli di serotonina e melatonina. Utili per regolare efficacemente le emozioni; - Spinaci: consentono di fare il pieno di magnesio, essenziale per bilanciare i livelli di cortisolo;

- Patate: grazie al triptofano svolgono un’azione sedativa e rilassante;

- Latte: alimento indispensabile perché fonte di vitamine B2 e B12. Infondono serenità nell’organismo;

- Probiotici: contenuti in cibi fermentati possono aiutare a disintossicare il corpo dalle emozioni negative. Utile il consumo di kefir, yogurt, kimchi, miso, tempeh, kombucha, crauti;

- Pesce: preferire il salmone, il merluzzo, lo sgombro, le acciughe ossia il pesce azzurro in genere perché più ricco di omega 3. Essi apportano benefici sia al sistema nervoso che a quello cardiovascolare;

- Tacchino: contiene triptofano, un aminoacido che stimola la produzione della serotonina, l'ormone del buonumore nel cervello.