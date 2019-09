Allergia al pelo di gatto, presto un vaccino per debellarla

L’allergia al pelo dei gatti potrebbe presto essere debellata da un vaccino in fase di studio. Verrebbe somministrato al micio e dovrebbe riuscire a neutralizzare la proteina colpevole dell’allergia. Chi ha un gatto sa come il suo pelo sia praticamente in ogni angolo della casa in cui l’animale vive. A volte addirittura si attacca al padrone che spesso lo ritrova anche in ufficio, benché non vi sia presenza del gattone, che riposa a casa. L’azienda svizzera HipoPet sta mettendo a punto un vaccino che possa debellare l’allergia, di cui soffre ben il 10% della popolazione mondiale. I primi risultati dei test fatti sono stati pubblicati sul Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Da quanto riportato in un comunicato diffuso dalla stessa azienda, l’allergia al pelo di gatto sarebbe riconducibile alla presenza di una proteina che si trova al suo interno, chiamata Fel d 1. I mici presi in esame per i test sono stati 54, nessuno dei quali avrebbe mostrato effetti collaterali. Il vaccino infatti andrebbe somministrato direttamente all’animale, in modo da produrre degli anticorpi in grado di attaccare la proteina in questione. I primi dati emersi rivelano che l’allergene si è ridotto di molto dopo aver fatto il vaccino.