Anguria, effetto detox per la stagione estiva

In estate l’anguria (o cocomero) regna sovrana sulle nostre tavole e durante gli spuntini fatti in spiaggia.

Da gustare in qualsiasi momento della giornata per rinfrescarsi. Grazie al suo bassissimo apporto calorico è un’alleata per chi vuole dimagrire. Le sue calorie sono circa 30 kcal per 100 grammi di polpa, considerando che una fetta di anguria in media arriva tra i 400 e i 500 grammi Il 90 per cento dell’anguria è rappresentato da acqua importante per l idratazione della nostra pelle in questo periodo.

Fonte di sali minerali come magnesio e potassio, utili per contrastare la spossatezza e i crampi muscolari. Da non sottovalutare anche il suo ricco apporto di vitamina A, C, B1, B2, B6 e PP.

Ecco i principali benefici che ci faranno amare l’anguria in questa stagione calda:

- Idrata e protegge la pelle: grazie al licopene che le conferisce il colore rosso, il cocomero contrasta l’invecchiamento cellulare. Mantiene giovane e idratata la pelle;

- Combatte l’insonnia: grande stimolatrice di serotonina, ormone del sonno e del benessere. Favorisce il riposo notturno e la qualità del sonno;

- Un aiuto naturale contro le malattie cardiache: merito della citrulina, una sostanza che rende questo frutto adatto a prevenire l’ipertensione e le malattie cardiache. Secondo alcuni studi, basterebbe una fetta di anguria al giorno per aiutare il nostro organismo a ridurre i livelli di colesterolo nel sangue;

- Mantenere il peso forma: il consumo di anguria può aiutare a mantenere il peso sotto controllo. Grazie alla grande quantità di acqua presente all’interno non solo disseta ma placa il senso di fame;

- Stimola la diuresi, ha effetto detox: grazie alla ricchezza d’acqua, è un frutto che stimola la diuresi e favorisce la disintossicazione del corpo. Inoltre aiuta a contrastare la cellulite;

- Fonte di energia: l’anguria è un frutto energetico per eccellenza. Una semplice porzione può aumentare i livelli di energia del 23%. Grazie al magnesio e alla vitamina B6 è un naturale rifornimento di energia per le nostre cellule.