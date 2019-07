Con la app DOC24 medico a portata di clic

Beatrice Coppola

Gli italiani hanno cura della propria salute, monitorandola costantemente. Grazie al vostro cellulare, ora, sarete in grado di portarvi con voi, dovunque andiate, a qualsiasi ora del giorno e della notte, un gruppo di specialisti pronto, immediatamente, a interagire con voi. Si tratta dell'app DOC24, di International Care Company, che, già dal nome, fa intuire come sia consentito, al paziente, di contattare, h24, un medico della centrale operativa, ma anche uno specialista, fosse anche un cardiologo, pediatra, psicologo, geriatra e via dicendo, per ottenere un immediato consulto, non solo telefonico, ma, volendo, anche in videoconferenza.

Il tutto, ribadiamo, attraverso una semplice app mobile da installare sullo smartphone (iOS o Android). Che già, questa, è una opportunità non da poco, considerando, a esempio, il caso di un bisogno, improvviso, di notte, di ricorrere immediatamente a un medico, senza muoversi da casa. Per non parlare di quando ci si trovi all'estero, con la difficoltà a dover interagire con un dottore che non parli la vostra lingua.

Grazie a DOC24, invece, tutto questo viene superato. Non solo. Con questa app è possibile tenere monitorati i propri parametri vitali. Con una differenza sostanziale rispetto ad altre applicazioni apparentemente simili.

Poniamo il caso che il paziente si stia misurando la pressione e questa risulti decisamente alta. Di solito, il passo successivo è recarsi dal medico per un consulto. Con questa app, invece, non serve. Essendo collegata, giorno e notte, alla centrale operativa, quando una misurazione risulta «fuori norma», ecco che scatta, in tempo reale, un alert in centrale e uno dei medici, h24, ricontatta il paziente, pochi secondi dopo, per verificare il suo stato di salute e suggerirgli gli accorgimenti più opportuni in tempo reale.

Addirittura, se ci fosse un pericolo ancora maggiore, la stessa centrale operativa può organizzare anche l'invio di un medico direttamente a casa del paziente per effettuare una visita più approfondita o prenotare visite ed esami di accertamento, presso il lornetwork di medici e strutture convenzionate in tutta Italia, con sconti fino al 20%. Le misurazioni, poi, non vanno perdute, ma vengono salvate in una sorta di cartella medica online personalizzabile, chiamata Medical Passport, traducibile in 10 lingue. L'app vi aiuta anche a trovare informazioni su farmaci e sulle farmacie più vicine.

Non si tratta di sostituire i medici di famiglia o il pronto soccorso, ma di dare un supporto maggiore con consulenze immediate e professionali, soprattutto nei momenti del giorno, o della settimana, più complicati e in cui non si saprebbe chi chiamare. Sul sito www.doc24.it troverete tutte le informazioni.